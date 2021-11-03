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المبـاحث العامة تضبط "8" أجهزة جوال مسروقة بقيمة "5750" شيكل

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:05

المبـاحث العامة تضبط "8" أجهزة جوال مسروقة بقيمة "5750" شيكل
المبـاحث العامة تضبط

غزة- الرأي

ضبطت المباحث العامة – دائرة الجرائم الإلكترونية في محافظات قطاع غزة، "8" أجهزة جوال مسروقة بلغت قيمتها الإجمالية نحو "5750" شيكل، بعد إبلاغ أصحابها عبر المنظومة الإلكترونية التي تم تفعيلها مؤخراً عبر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع المباحث العامة بالشرطة .

وذكرت الجرائم الإلكترونية في المباحث العامة، أنها تابعت جميع البلاغات التي قُدّمت من خلال المشتكين عبر المنظومة الإلكترونية في كافة محافظات القطاع، مبينةً أنه تم ضبط الهواتف المسروقة خلال الــ"72" ساعة الماضية، وأحالت كافة القضايا إلى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية بحق سارقيها .

في سياق منفصل، أوقفت دائرة الجرائم الإلكترونية بقسم مباحث خان يونس جنوب القطاع، أصحاب معرضين لبيع أجهزة الجوالات في المحافظة، على خلفية حيازتهم لأجهزة مسروقة. 

وأوضحت المباحث أنه وبالمتابعة الفنية لمعرضي الجوال، تبين قيام أصحاب هذه المعارض ببيع أجهزة جوالات مسروقة دون تسجيلها عبر المنظومة الإلكترونية، حيث تم توقيف أصحاب المعرضين، مشيرةً إلى أنه تم إحالة المذكورين إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.

يذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت وبالتعاون مع إدارة المباحث العامة بالشرطة خدمةً الكترونية خاصة بتسجيل بيانات الهواتف الذكية الخاصة بالمواطنين بالإضافة إلى خدمة الابلاغ عن الأجهزة المفقودة، والتي تأتي في إطار التسهيل على المواطنين من الوصول للأجهزة المفقودة وضمان عدم بيعها، وذلك من الرابط الكتروني https://mphone.eapp.gov.ps/myMobile.

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