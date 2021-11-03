"المحكمة العسكرية" تُمهل المتهمَيْن "الصوفي" عشرة أيام لتسليم نفسيهما

غزة- الرأي

أمهلت المحكمة العسكرية الدائمة- التابعة لهيئة القضاء العسكري المتهم أشرف حسن محمد الصوفي، هوية رقم (802314351) ، سكان رفح_الشوكة الشرقية، والمتهم أيمن حسين محمد الصوفي، هوية رقم (931537963)، سكان رفح_المعبر، عشرة أيام من تاريخ يوم الأحد الموافق 31/10/2021م، لتسليم نفسيهما للقضاء العسكري.

وشددت المحكمة، أنه في حال عدم تسليم نفسيهما للعدالة، يعتبران فارّين من وجه العدالة وسيتم محاكمتهما غيابياً.

وقالت إنه على كل من يعلم بمحل وجودهما أن يخبر عنهما، معتبرةً من لا يبلغ عنهما متستراً على مجرمين فارّين من وجه العدالة.