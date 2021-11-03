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وزارة الاتصالات تفتتح دورة تدريبية GIS لموظفي القطاع الحكومي

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:11

وزارة الاتصالات تفتتح دورة تدريبية GIS لموظفي القطاع الحكومي
وزارة الاتصالات تفتتح دورة تدريبية GIS لموظفي القطاع الحكومي

غزة- الرأي

افتتحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دورة تدريبية في نظم المعلومات الجغرافية " GIS"، وذلك بمشاركة عدد من المختصين في الوزارات والهيئات الحكومية.
وتأتي الدورة في إطار مسؤوليات الوزارة تجاه القطاع الحكومي وتنفيذاً للخطة التشغيلية والتي تتضمن عقد دورات وبرامج تدريبية تقنية.


وافتتح الدورة كل من د. محمد السباح مدير عام الاقتصاد الرقمي و م. علي عكيلة مدير دائرة بناء القدرات الرقمية ومحمد  طومان (مدرب الدورة) مدير دائرة الأنظمة المركزية في وزارة الاتصالات.


وقال د. السباح، إن الدورة تأتي ضمن سعي الوزارة لنقل الخبرات العملية لموظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية.


وبين م. عكيلة ان للدورة أهمية حيث تصقل العديد من المهارات والخبرات لموظفين القطاع الحكومي  ضمن إطار تبادل الخبرات الحكومية وتظافر الجهود للارتقاء بالعمل الحكومي.


وعدد م. طومان الأهداف الرئيسية للدورة التدريبة ومدى أهميتها في خدمة العمل الحكومي من خلال التعرف على مبادئ نظم المعلومات الجغرافية GIS وتقليص الفجوة بين نظم المعلومات الجغرافية GIS ومختلف التخصصات مما يساهم في تسهيل المهام وتلبية احتياجات العمل.

وزارة الاتصالات تفتتح دورة تدريبية GIS لموظفي القطاع الحكومي fd03098d-cc54-4b47-b906-a950693d31f7 7c81d3c0-5ae4-42c7-b8c3-196ff735f5ef
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