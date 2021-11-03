العيادات الخارجية بمجمع الشفاء تستقبل 800 مريض يومياً

غزة- الرأي

أشاد مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية، بالجهود المميزة التي يبذلها كوادر العيادات الخارجية والعمل بوتيرة منتظمة لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمريض بما تضمه من تخصصات طبية مختلفة.

وأشار الى أن العيادات الخارجية بالمجمع تستقبل ما يقارب 800 مريض يومياً وفق كامل اجراءات السلامة والوقاية الصحية بما يضمن تعزيز بيئة تقديم الخدمة بشكلها السليم والمتكامل.

وأضاف د.أبو سلمية:" أن العيادات الخارجية تضم عدة عيادات مهيأة ومجهزة للكشف الطبي على المرضى وموزعة على مدار الأسبوع ماعدا يومي الجمعة والسبت".

وعبر أبو سلمية عن شكره وتقديره لجميع الكوادر الطبية العاملة بالمجمع على ما بذلوه من جهد ذات جودة في خدمة المرضى وتحقيق رضاهم في مختلف الظروف خاصة في ظل جائحة كورونا، داعياً المواطنين بالالتزام بحجز المواعيد وعدم الحضور بدون موعد مسبق من أجل التخفيف من معاناة الانتظار والازدحام.