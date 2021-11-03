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"عيادة حجازي" تُقدم أكثر من 3 آلاف خدمة طبية خلال أكتوبر

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:42

"عيادة حجازي" تُقدم أكثر من 3 آلاف خدمة طبية خلال أكتوبر

غزة- الرأي

قدَّمت عيادة حجازي التابعة للخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية والأمن الوطني أكثر 3 آلاف خدمة طبية خلال شهر أكتوبر الماضي عبر أقسامها المختلفة.

وأظهر تقرير إحصائي لإنجازات أقسام العيادة أنها قدمت 3 آلاف و 538 خدمة طبية للمواطنين، من حملة التأمينات العسكرية والمدنية، واستقبلت 1666 حالة خلال الشهر المنصرم.

وبيّن التقرير أن قسم التمريض قدَّم الخدمة لـ 251 مواطناً، في حين قدم قسم الصيدلة الخدمة لـ 1263 مواطناً، فيما قدَّم قسم العيون التابع للعيادة 455 خدمة.

وأوضح التقرير أن قسم المختبر قدم الخدمة 595 مواطناً ،في حين قدم قسم الطب العام 935، بينما قدم قسم الإسعاف والطواري الخدمة لـ39 حالة خلال شهر أكتوبر الماضي.

يذكر أن عيادة حجازي تُقدم خدمات طبية متنوعة مكونة من عدة تخصصات منها الباطنة والقلب والجلدية والأعصاب والصدرية والطب العام والعظام والمسالك البولية والأنف الأذن الحنجرة والعيون والأطفال والطب البديل.

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