الصحة تبحث سبل التعاون المشترك مع النيابة العامة والداخلية

غزة- الرأي

بحث مدير عام الشؤون القانونية المستشار سعيد البطة ومدير عام الصحة النفسية د. جميل سليمان سبل التعاون المشترك مع النيابة العامة، ووزارة الداخلية بحضور وفد النيابة العامة برئاسة المستشار هيثم مهنا، ومندوب وزارة الداخلية العقيد محمود زقوت.



وأفاد المستشار البطة أن تم خلال اللقاء الاتفاق على تذليل الصعاب من حيث احضار المحكومين والموقوفين الى مركز أصداء لفحصهم من قبل اللجنة الجنائية المختصة بوزارة الصحة، وذلك تسهيلا للعمل، وضمان توفر الإجراءات الأمنية الصحيحة لهم.



وأشار إلى أنه تم الاتفاق على ان يتم اشعار النيابة العامة بالحالات المرضية المستعصية في المجال النفسي والتي تشكل خطرا على نفسها او المجتمع، وتتطلب ابقائها في المشفى بما يتفق مع قانون الصحة النفسية السارية المفعول، وبشأن اشعار الجهات المختصة بتلك الحالات.