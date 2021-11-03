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ورشة عمل لتعزيز آليات الضغط لوقف سياسة الاعتقال الإداري

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:48

جانب من الورشة
جانب من الورشة

غزة - الرأي

نظمت وزارة العدل في غزة، اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان "تعزيز آليات الضغط الرسمي والشعبي لوقف سياسة الاعتقال الإداري" بمقر الوزارة بمدينة غزة

وقال مدير السجل العدلي والمعاملات العدلية بالوزارة حسن مرتجى، إن الهدف من الورشة فضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا، والإجراء التعسفي الذي تتخذه تحت مسمى الاعتقال الإداري.

وأضاف مرتجى في حديثه لـ "الرأي" أن عشرات الآلاف من أبناء شعبنا تعرضوا للاعتقال الإداري دون وجه حق أو مبرر أو توجيه تهم ومحاكمة عادلة.

بدوره، ذكر مدير عام وحدة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة خليل حمادة، أن عقد الورشة يأتي دعمًا للأسرى داخل سجون الاحتلال الذين يواجهون بأمعائهم الخاوية رفضا لسياسة الاعتقال الإداري.

وأوضح حمادة لـ "الرأي" أن الاحتلال الإسرائيلي يتخذ الاعتقال الإداري سيفا مسلطا على رقاب أبناء شعبنا، مؤكدا على ضرورة وقوف الجميع في وجه هذا الاعتقال ورفضه بشكل كامل.

من جهتها، شددت الأسيرة المحررة نسرين أبو كميل خلال حديثها لـ "الرأي" على وجوب مساندة وتضامن أبناء شعبنا من كافة الفصائل مع الأسرى في سجون الاحتلال ضد الاعتقال الإداري، والتحرك بكل الاتجاهات لإنهاء هذه السياسة والجريمة بحقهم.

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