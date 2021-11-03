مدير شرطة المرور يستقبل اتصالات المواطنين للاستعلامات

غزة- الرأي

استقبل مدير إدارة شرطة المرور والنجدة العميد تامر شحادة، الأربعاء، اتصالات المواطنين والسائقين عبر الرقم المجاني لاستعلامات وزارة الداخلية والأمن الوطني.

يأتي ذلك؛ للاستماع لملاحظات المواطنين ومقترحاتهم وحل قضاياهم المتعلقة بعمل شرطة المرور، لا سيما في ظل الإجراءات المتخذة مؤخراً لضبط الحالة المرورية والحد من حوادث الطرق، والقرارات الحكومية بتخفيض رسوم الترخيص للمركبات والسائقين.

جاء ذلك عبر النافذة المفتوحة التي تُخصصها العلاقات العامة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، لفتح قنوات تواصل مباشرة بين المسؤولين في الوزارة والمواطنين عبر الرقم المجاني للاستعلامات 1800131313.

وعلى مدار ساعتين متواصلتين، استمع مدير شرطة المرور لاستفسارات المواطنين ومقترحاتهم بهذا الخصوص، كما استقبل عدداً من الشكاوى والقضايا المتعلقة بالمواطنين وأوعز لجهات الاختصاص لمتابعها والعمل على حلها في أسرع وقت.

وأكد العميد شحادة أن الهدف من النافذة الاستماع عن قرب لقضايا المواطنين ومعالجتها، والتخفيف عن أبناء شعبنا، لاسيما في ظل الظروف الصعبة.

وأشار شحادة إلى أن شرطة المرور مستمرة في تكثيف جهودها لمزيد من الضبط للحالة المرورية، وضمان السلامة على الطريق والحد من الحوادث، وفي ذات الوقت مساعدة السائقين والتخفيف عنهم.

من جانبهم، ثمَّن المواطنون المتصلون جهود شرطة المرور في تعزيز التواصل معهم والاستماع لملاحظاتهم، ومتابعة استفساراتهم وشكاواهم وحلّها.

من جهته، أوضح مدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية أ. علي النابلسية، أن الوزارة تُخصص هذه النافذة للمسؤولين في الوزارة؛ بهدف زيادة مساحة التواصل مع المواطنين، وفي إطار السعي الدائم لمزيد من تجويد الخدمة المقدمة للجمهور.