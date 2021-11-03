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مجمع ناصر: التعامل مع 427 حالة كورونا في قسم العلاج الطبيعي

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 02:03

مجمع ناصر: التعامل مع 427 حالة كورونا في قسم العلاج الطبيعي
مجمع ناصر: التعامل مع 427 حالة كورونا في قسم العلاج الطبيعي

خان يونس- الرأي

أكد  عبد الرحيم موسى رئيس قسم العلاج الطبيعي بمجمع ناصر بخانيونس على أن طواقمه ساهمت فى تعافي 427 حالة كورونا خلال شهرين ماضيين، لافتا الى أن هذه الفترة شهدت ضغط عمل كبير على القسم تزامنا مع ذروة الموجة الثالثة من جائحة كورونا.

وبين موسى انه تم التعامل مع 427 حالة كورونا حيث أجريت لهم 1795 جلسة علاجية لهذه طوال فترة استشفائها من الوباء داخل أقسام كورونا بالمجمع.

وأشار موسى إلى أن اجمالي المرضى الذين تلقوا خدمات العلاج الطبيعي خلال الفترة المذكورة بلغ 3243 مريض، منهم 1851 مريض خلال شهر سبتمبر أجريت لهم 4189 جلسة علاجية لهم؛ و1392 خلال شهر أكتوبر وأجربت لهم3789  جلسة علاجية.

بدوره، توجه د.عاطف الحوت مدير عام مجمع ناصر الطبي بالشكر لقسم العلاج الطبيعي في المجمع على مجهوداتهم المبذولة في تقديم العلاج للمرضى داخل الأقسام المختلفة، وخاصة مرضى كورونا التي كانت تستدعي حالاتهم رعاية ومجهود إضافي للمساهمة في انقاذ حياتهم، متمنيا المزيد من العطاء والبذل والعمل المشترك لتقديم خدمة طبية أفضل للجمهور.

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