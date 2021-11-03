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في يوم المرشدة العربية: معلمات مرشدات بغزة يحاورن مرشدات تونس

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 02:07

في يوم المرشدة العربية: معلمات مرشدات بغزة يحاورن مرشدات تونس
في يوم المرشدة العربية: معلمات مرشدات بغزة يحاورن مرشدات تونس

غزة- الرأي

عقدت قائدات ومرشدات وزهرات غزة لقاءاً حوارياً مع قائدات ومرشدات وزهرات تونس عبر تطبيق GoogleMeet.


وتناول اللقاء التعارف وتبادل الخبرات وموضوعات عن الحركة الكشفية ودور المرشدات في العمل الكشفي، وتقديم التهنئة للمرشدات بيومهن، بالإضافة إلى عرض أهم الأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها في البلدين بمناسبة يوم المرشدة العربية.


وفي كلمة لها رحبت القائدة غادة العقاد مشرفة النشاط الإرشادي بتعليم خان يونس بمرشدات وزهرات تونس، شاكرة إياهن على تلبية الدعوة، مشيدة بدور الأنشطة اللامنهجية في دعم وتعزيز العملية التعليمية والتعلمية وأثرها في صقل شخصية الطالبات.


وبدورهن قدمت الزهرات المشاركات مجموعة من الأنشطة الكشفية المتنوعة، ورددن الصيحات والأناشيد الكشفية والإرشادية وبعض الفقرات الفنية المختلفة.
وفي نهاية اللقاء اتفق الطرفان على استمرار التعاون ودوام التنسيق بينهم.
 

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