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التعليم تطلع وفداً من اليونيسيف على المشاريع في مدارس شرق غزة

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 02:09

التعليم تطلع وفداً من اليونيسيف على المشاريع في مدارس شرق غزة
التعليم تطلع وفداً من اليونيسيف على المشاريع في مدارس شرق غزة

غزة- الرأي

تفقد وفد من التعليم واليونيسيف، عدداً من المشاريع التي يتم تنفيذها في مدارس مديرية التربية والتعليم شرق غزة.


وضم الوفد السيدة لورا مديرة مكتب اليونيسيف، والسيدة بانجي مديرة التعليم في اليونيسيف في فلسطين، والسيد يوسي من فنلندا حيث رافقهم في الزيارة د. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية في تعليم شرق غزة، وابتسام أبو شمالة مسؤولة ملف التعليم في اليونيسيف بغزة.


واستهل الوفد جولته بزيارة لروضة التفاح النموذجية حيث تفقد مشروع تعزيز المرونة النفسية ونبذ العنف في رياض الأطفال والمدارس حيث شاركوا الأطفال في تنفيذ بعض الأنشطة وسط أجواء من البهجة والسعادة، كما تفقد الوفد مدرسة الناصرة الأساسية "أ" حيث التقى بمديرة المدرسة عواطف حماد التي أطلعتهم على سير مشروع الانضباط المدرسي الذي يتم تنفيذه في المدرسة.


واختتم الوفد زيارته بتفقد مشروع الطلائع الطلابية في مدرسة صبحي أبو كرش المشتركةالأساسية للبنات حيث التقى بمديرة المدرسة رندة حميد والتي بدورها أطلعتهم على سير العمل بالبرنامج ومدى استفادة الطالبات منه.
 

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