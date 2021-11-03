العمل تشارك في مؤتمر "إدارة السلامة للتخلص من النفايات الطبية الخطرة"

غزة- الرأي

شاركت الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل في وزارة العمل، ممثلة بتهاني السلطي، صباح اليوم، في مؤتمر بعنوان " إدارة السلامة للتخلص من النفايات الطبية الخطرة".



وعقد المعهد العربي لعلوم السلامة بجمهورية مصر العربية، بالتنسيق مع وزارة الصحة، المؤتمر عبر تطبيق الزوم بمجمع الشفاء الطبي، بمشاركة الجهات الحكومية المتخصصة بالسلامة والصحة المهنية.



وتم التطرق خلال المؤتمر للمخاطر في بيئة العمل، وكيفية التخلص من النفايات الطبية بالطرق الصحيحة، والعلم على رفع درجة الوعي لدى أصحاب العمل بمدى الخسائر الناجمة في حال حدوث إصابات وحوادث خلال العمل، والتقليل منها من خلال استخدام معدات الوقاية الشخصية، وتوفير متطلبات السلامة على حسب الخطر في بيئة العمل.

