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تعليم شرق غزة يشرع بتحكيم مسابقة القصة القصيرة باللغة الإنجليزية

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 02:18

تعليم شرق غزة يشرع بتحكيم مسابقة القصة القصيرة باللغة الإنجليزية
تعليم شرق غزة يشرع بتحكيم مسابقة القصة القصيرة باللغة الإنجليزية

غزة- الرأي

شرعت مديرية التربية والتعليم شرق غزة -قسم الإشراف والتأهيل التربوي- بتحكيم مسابقة القصة القصيرة باللغة الإنجليزية بدورتها الثانية للعام الدراسي الحالي لطلبة الصفوف من السابع وحتى الثاني عشر.
وحضر التحكيم مشرفو اللغة الإنجليزية أ. أشرف كحيل، وأ. محمد نصار، وأ. إيمان شمالي، وأ. فاتن حمد، حيث تتمحور عناوين القصة في مواضيع تتعلق بالقضية الفلسطينية والثوابت الوطنية.
وأوضح كحيل أن عدد القصص المتنافسة تضاعف عن الدورة الأولى، مضيفاً أنه تقدم للمسابقة (54) قصة من المراحل المختلفة، مبيناً أن غالبية القصص لهذا العام تطرقت لمواضيع العدوان الأخير على قطاع غزة، وقضية الأسرى في السجون الإسرائيلية، مشيراً إلى أن هذا التوجه هو نتاج طبيعي لما يدور في خاطر الطلبة من مشاعر تجاه قضاياهم الوطنية.
يذكر أن عملية التقييم سيتخللها ترشيح مجموعة من القصص لمرحلة التقييم الثانية والتي تتضمن عقد مقابلات للطلبة المترشحين.

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