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العمل تبحث تعاونها مع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 02:26

العمل تبحث تعاونها مع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية
العمل تبحث تعاونها مع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية

غزة- الرأي

زار وفد من وزارة العمل،  الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في قطاع غزة.


وضم الوفد القائم بأعمال وكيل الوزارة، مدير عام الإدارة العامة لخدمة التشغيل محمد طبيل، ومدير عام الإدارة العامة للتدريب المهني عبد الله كلاب، ومدير وحدة نظام سوق العمل عبد الله شحيبر، حيث كان في استقبالهم نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، ورئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين بقطاع غزة علي الحايك.


ورحب الحايك بوفد وزارة العمل، مثمنا جهودهم في خدمة العمال، وتقديم الخدمات التي تحفظ حقوقهم العمالية، وتوفر بيئة عمل آمنة لهم.


بدورهم بحث وفد الوزارة سبل تعزيز التنسيق المشترك بينهما، حيث تم مناقشة أوضاع المنشآت والعمال المتضررين من جائحة كورونا والعدوان الإسرائيلي الأخير، وآليات تقديم المساعدات لهم.

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