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ضمن مشروع تنمية قدرات البلديات والمجتمعات المحلية

بلدية بني سهيلا توقع مذكرة تفاهم في المساءلة المجتمعية

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 02:30

بلدية بني سهيلا توقع مذكرة تفاهم في المساءلة المجتمعية
بلدية بني سهيلا توقع مذكرة تفاهم في المساءلة المجتمعية

خان يونس- الرأي

وقعت بلدية بني سهيلا مذكرة تفاهم لتعزيز دور لجان المساءلة المجتمعية في الهيئات المحلية ضمن مشروع تنمية قدرات البلديات والمجتمعات المحلية في المساءلة المجتمعية بتمويل من صندوق وتطوير وإقراض الهيئات المحلية وبالشراكة مع جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل.


حيث يرتبط هذا المشروع بالاستراتيجيات الوطنية للمساءلة المجتمعية ضمن سياسيات خاصة اعتمدتها وزارة الحكم المحلي ومع استراتيجية صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية لـ 20 بلدية في قطاع غزة.


*فيما ما تمَّ توقيع مذكرة التفاهم بين بلدية بني سهيلا ممثلة برئيسها المهندس حمدان رضوان، ورئيس لجنة المساءلة المجتمعية الأستاذ خالد أبو جامع، وبحضور كلٍ من الدكتور فريد القيق الاستشاري عن جمعية عايشة وعدد من ممثلي المجتمع المحلي والمؤسسات الأهلية في المدينة.


يذكر أنَّ المشروع يهدف بشكل أساسي إلى إضفاء الطابع المؤسسي على مشاركة المواطنين والمساءلة المجتمعية في إدارة البلديات من خلال إرشادات وإجراءات رسمية واعتماد ممارسات جيدة لتعزيز التغذية الراجعة من المواطنين
 

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