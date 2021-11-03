شؤون المرأة تنظم ورشة تدريبية حول المرأة والقانون

غزة- الرأي

نظمت وزارة شؤون المرأة بغزة، ورشة تدريبية بعنوان "المرأة والقانون".



وحضر الورشة من وزارة شؤون المرأة أميرة هارون وكيل الوزارة و نهى أبو العلا مدير عام التأثير والاتصال و مؤمنة الرقب مدير عام التخطيط ورسم السياسات و نهال حسن مسؤولة التدريب بالوزارة وحضر أيضا ياسر الديراوي من مركز حماية لحقوق الانسان بالإضافة لمجموعة من المشاركات القانونيات.



افتتحت هارون الورشة بكلمة ترحيبية ووجهت رسالة شكر على وجه الخصوص للرياديات القانونيات، وأشارت إلى أهمية العمل القانوني في الحفاظ على حقوق النساء، كما ذكرت أن فلسطين وقعت على 55 معاهدة وبرامج لها علاقة بحماية المرأة وأن الوزارة تسعى جاهدة لتعديل بعض القوانين لتصبح أكثر فعالية لضمان العدالة للمرأة في المجتمع.



من جهته أشاد الديراوي بدور وزارة شؤون المرأة في دعم حقوق المرأة في المجتمع ، وأن مركز حماية على أتم الإستعداد لتقديم الإستشارات القانونية المتخصصة بموضوع المرأة، وأشار إلى أن المركز بصدد إطلاق برنامج تدريبي بعنوان (توثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ) وما تتعرض له المرأة الفلسطينية من إنتهاكات وطمس لهويتها الوطنية وحقوقها.



وتعتبر الورشة أحد مخرجات البرنامج التدريبي رياديات قانونيات، حيث أدارت الورشة مجموعة من رياديات البرنامج ( رندة قدادة، نسمة العطار، ايمان عطالله، وفاء ابو قمر، موناليزا المصري) وذلك تحت إشراف وزارة شؤون المرأة بهدف تعليم الأقران ونقل الخبرات التي اكتسبوها خلال التدريب لغيرهم من القانونيات.



وتناولت الرياديات خلال اللقاء موضوعين: أولا حقوق المرأة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومدى ملائمتها للتشريعات الفلسطينية وعلى وجه الخصوص إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وثانيا حضانة المرأة لأطفالها بين الواقع والقانون ووضع آليات تكفل للمرأة حقها قانونا.



الجدير ذكره أن البرنامج التدريبي "رياديات قانونيات" ضم 24 ريادية وشمل (60) ساعة تدريبية في مواضيع مختلفة تهتم بقضايا المرأة بالمجال القانوني ونتج عنه عدة مخرجات أهمها إعداد خمس تقارير قانونية وإعداد برومو لكل تقرير، ويأتي هذا النشاط ضمن المخرجات الجديدة التي تضاف إلى مخرجات البرنامج التدريبي.