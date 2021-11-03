آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الخميس

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح غداً الخميس، سيكون للمتبقي من الحافلة الثالثة والرابعة والخامسة حتى الرقم (120) من كشف رقم (2021/36).

وأشار الوزارة إلى أن السفر سيشمل الأسماء من (101) حتى (152) من كشف الجوازات المصرية، داعية الواردة أسمائهم في تلك الحافلات للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، إضافة إلى إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.