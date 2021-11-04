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"هنية" يبارك لخدمات المغازي فوزه بلقب دوري كرة السلة

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:14

"هنية" يبارك لخدمات المغازي فوزه بلقب دوري كرة السلة

الوسطى- الرأي

 بارك عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، لنادي خدمات المغازي فوزه بلقب دوري كرة السلة عقب تفوقه في المباراة الفاصلة أمام منافسه خدمات البريج مساء اليوم الأربعاء، في صالة الشهيد سعد صايل بغزة.

 وأعلن هنية عن تقديم مكافأة مالية للفريق البطل بقيمة (3000) دولار خلال حفل التكريم المقرر يوم السبت المقبل في المغازي.

 وعبر عن تقديره للمنافسة القوية بين الفريقين خدمات المغازي والبريج، والصورة الجميلة التي خرجت بها المباراة النهائية والحضور الجماهيري، موجها التحية لاتحاد كرة السلة ولجانه العاملة في إخراج المشهد الجميل والأداء المميز.

كما تمنى التوفيق لخدمات البريج وهنأهم على الأداء والمنافسة القوية حتى ٱخر لحظة، وشكر الشرطة الفلسطينية على دورها في تأمين المباراة النهائية والحفاظ على سير البطولة، وأشاد بطواقم المجلس الأعلى ودورهم في توفير الأجواء المناسبة لاحتضان البطولة.

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