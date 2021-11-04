الصحة النفسية تختتم دورة في التدقيق السريري و إدارة المخاطر

غزة- الرأي

اختتمت الإدارة العامة للصحة النفسية دورة التدقيق السريري و إدارة المخاطر وفق معايير منظمة الصحة العالمية، والتي استمرت على مدار أسبوعين، استهدفت موظفي الإدارة العامة للصحة النفسية من مختلف الفئات المهنية، و حاضر فيها المدربان د.محمد جبر و الأستاذ محمد الأي من دائرة تحسين خدمات الصحة النفسية.

بدوره، تقدم مدير عام الصحة النفسية د.جميل سليمان بعظيم شكره لدائرة تحسين الجودة على تعاونها في تسهيل مهمة المدربين واصلا شكره للمدربين على جهودهم في اثراء الدورة بالمعلومات الهامة، مثنيا على جهود رؤساء أقسام التدريب د.اسامة عماد، و التدقيق السريري سعيد الكحلوت على جهودهما في التنسيق و متابعة التدريب ، مشيدا بجهود المتدربين على التزامهم بالحضور و بالمهام التي كلفوا بها كمشاريع الانجاز على هامش التدريب.



مؤكدا أن هذا التدريب يأتي في سياق حرص ادارته على تطوير كفاءات العاملين في الصحة النفسية من جهة و من جهة اخرى على تنظيم و توحيد معايير العمل و تحسين جودة الخدمات المقدمة.