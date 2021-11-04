دوري أبطال أوروبا: سان جرمان يسقط في فخ التعادل

سقط باريس سان جرمان الفرنسي في فخ التعادل 2-2 مع لايبزيغ الالماني في الرمق الاخير ليخسر صدارة المجموعة الاولى لصالح منافسه الرئيسي مانشستر سيتي الفائز على كلوب بروج البلجيكي 4-1 الاربعاء ضمن الجولة الرابعة من مسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.

وصعد سيتي الى المركز الاول برصيد 9 نقاط متقدما بفارق نقطة واحدة عن سان جرمان في حين يحتل بروج المركز الثالث مع 4 نقاط ولايبزيغ نقطة واحدة.

خاض سان جرمان مباراته ضد لايبزيغ في غياب نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي المصاب في ركبته.

فاجأ صاحب الارض ضيفه الباريسي بافتتاح التسجيل من كرة رأسية لكريستوفر نكونكو مهاجم باريس سان جرمان السابق وذلك بعد مرور 8 دقائق رافعا رصيده الى 5 اهداف هذا الموسم في المسابقة القارية.

ولم يكد سان جرمان يتلقى الصدمة حتى احتسب الحكم ركلة جزاء للايبزيغ اثر عرقلة البرتغالي دانيلو لمواطنه اندري سيلفا داخل المنطقة لكن الحارس الايطالي العملاق جانلويجي دوناروما تصدى لمحاولة الاخير ببراعة (12).

والتقط سان جرمان انفاسهم تدريجيا ودخل اجواء المباراة وسرعان ما ادرك التعادل عندما مرر البرازيلي نيمار كرة في العمق باتجاه كيليان مبابي على الجهة اليسرى ومنه عرضية داخل المنطقة ليتابعها الهولندي جورجينو فينالدوم داخل الشباك من مسافة قصيرة (21).

ومنح فينالدوم ايضا التقدم لسان جرمان مستغلا كرة رأسية من قائد الفريق البرازيلي ماركينيوس ليتابعها الهولندي برأسه ايضا بعيدا عن متناول حارس لايبزيغ المجري بيتر غولاشي (39).

وشهد الشوط الثاني كرا وفرا كبيرين اذ حاول سان جرمان حسم النتيجة نهائيا في صالحه ولايبزيغ العودة في المباراة، لكن الافضلية بقيت للضيوف الذي اضاع لهم مبابي انفرادين نجح غولاشي في التصدي لمحاولتيه في المرتين (50 و63).

وكاد لايبزيغ يدرك التعادل عندما مرر نكونكو كرة متقنة داخل المنطقة تابعها البديل المجري دومينيك تشوبولاي لكنه سدد خارج الخشبات الثلاث من وضعية جيدة (72). لكن تشوبولاي نجح في ادراك في محاولته الثانية عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فريقه اثر خطأ لبريسنل كيمبيبي داخل المنطقة انبرى لها المجري بنجاح في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وعلى ملعب الاتحاد، اكرم مانشستر سيتي وفادة كلوب بروج بفوز صريح عليه 4-1.

افتتح فيل فودن الذي لعب كرأس حربة صريح التسجيل لسيتي بعد مرور ربع ساعة، لكن بروج ادرك التعادل بالنيران الصديقة عندما ارتطمت الكرة برأس المدافع جون ستونز وتحولت خطأ داخل شباك فريقه بعدها بدقيقتين.

واجهز سيتي على ضيفه في الشوط الثاني بثلاثي تناوب على تسجيلها الجزائري رياض محرز (54) ورحيم ستيرلينغ (72) والبرازيلي غابريال جيزوس (90+2).