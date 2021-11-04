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دوري أبطال أوروبا: أياكس إلى دور الـ16 بقلب الطاولة على دورتموند

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:32

دوري أبطال أوروبا: أياكس إلى دور الـ16 بقلب الطاولة على دورتموند
دوري أبطال أوروبا: أياكس إلى دور الـ16 بقلب الطاولة على دورتموند

 قلب أياكس أمستردام الهولندي الطاولة على مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني وفاز عليه 3-1 ليحجز بطاقته إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة.

وافتتح ماركو رويس التسجيل لدورتموند (37 من ركلة جزاء)، قبل أن يعود أياكس من بعيد بثلاثية تناوب على تسجيلها الصربي دوسان تاديتش (72)، الإيفواري سيباستيان هالر (84)، ودافي كلاسن (90+3).

وبهذا الفوز، رفع أياكس رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة، فيما بقي دورتموند ثانياً مع ست نقاط.

وفي العاصمة البرتغالية، أبقى سبورتينغ على آماله في التأهل برباعية في مرمى ضيفه بشيكتاش التركي.

وسجل أهداف سبورتينغ بيدرو جونسالفيس (31 من ركلة جزاء و38)، قبل أن يضيف باولينيو الهدف الثالث (41)، والإسباني بابلو سارابيا الرابع (56).

واحتل سبورتينغ المركز الثالث بست نقاط أيضاً بفارق الأهداف عن دورتموند، فيما بقي بشيكتاش رابعاً مع صفر نقاط.

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