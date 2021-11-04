وزارة الصحة تطور الخدمات التمريضية المقدمة في مرافقها

غزة- الرأي

أكد مدير تمريض المستشفيات د. يوسف فحجان أن الإدارة العامة للتمريض تسير بخطى متسارعة في تطوير الخدمات التمريضية في كل مرافق وزارة الصحة، ومشيرا الى ان التمريض التخصصي سيرى النور مع بداية العام القادم.

وأوضح د. فحجان، أنه سيتم البدء بدبلومات مهنية في تخصصات الاورام والعناية التلطيفية والعناية المكثفة للمواليد والطوارئ والديلزة والإشراف المهني، ومشيرا الى تدشين نظام للنقل بين المستشفيات والرعاية الاولية بما يحقق العدالة والشفافية والحفاظ على خدمات متكاملة.

وبيّن أنه سيتم افتتاح أول عناية مكثفة للولادة في مجمع ناصر الطبي تديرها القابلات وهي الآن في طور التدريب النهائي للأطقم التمريضية العاملة، ولافتا للعمل على تحسين الخدمة التمريضية في اقسام العيادات الخارجية بما يضمن الدور المركزي للممرض وفعاليته.

وقال د. فحجان أنه تم الانتهاء من تدريب طواقم التمريض التي ستعمل بمركز نورة الكعبي للغسيل الدموي وبالإمكان تشغيل السعة السريرية الكاملة، ومنوها الى إنهاء إجراءات نقل الكوادر وخدمة الأورام بكاملها من مستشفى الأمل إلى مستشفى الصداقة التركي، ومؤكدا على نقل وتدريب كادر تمريض نفسي جنائي للعمل في قسم الصحة النفسية بمركز أصداء.