إدارة الصحة النفسية تعزز تعاونها مع مستشفى بيت حانون

غزة- الرأي

استقبلت الإدارة العامة للصحة النفسية المجتمعية ممثلة بمديرها العام الدكتور جميل سليمان، ومدير دائرة التطوير هشام المدلل وفدا من مستشفى بيت حانون.

حيث قدم الوفد شكره وتقديره للدكتور سليمان على جهوده خلال فترة عمله مديرا للمستشفى هناك، معبرين عن فخرهم بثقة وزارة الصحة بتعيينه مديراً عاماً للصحة النفسية المجتمعية، مشيدين بإنجازاته ومهنيته وتفانيه في جميع المواقع التي شغلها، وخاصة ادارة مستشفى بيت حانون وترأسه للجنة الطوارئ المركزية في محافظة شمال غزة.



بدوره، شكر سليمان الوفد على هذه اللفتة الكريمة، معبرا عن سعادته وامتنانه لكل من يعمل وفي أي مكان من اجل مصلحة مرضى شعبنا الصابر المرابط، مؤكدا على ثقته بقدرة الطواقم في مستشفى بيت حانون على مواصلة المسيرة وبذات الجودة.

وفي نهاية الزيارة قدم الوفد درعا تكريميا للدكتور سليمان لجهوده في خدمة المجتمع الفلسطيني.