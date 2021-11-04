الصحة النفسية تشرع بحوسبة مستشفى الطب النفسي

غزة- الرأي

في إطار سعيها لتطوير العمل، في أقسام المستشفى، عقدت دائرة الشؤون الإدارية والمالية بمستشفى الطب النفسي اليوم وبالتعاون مع وحدة تكنولوجيا المعلومات ورشة عمل مع الطواقم العاملة لتطبيق حوسبة نظام تقديم الخدمة للمرضى، حيث تناولت الورشة كيفية التعامل مع واجهة النظام والملف الطبي وخانات البحث والتحاليل وفحص الحالة العقلية.

من جانبه، أكد مدير عام الصحة النفسية د. جميل سليمان حرص ادارته على حوسبة جميع مرافق الصحة النفسية، وأن العمل يجري بخطى ثابتة نحو الحوسبة الكاملة بما يضمن توحيد المعايير وسرعة انجاز الإجراءات العلاجية ومعاملات التقارير الخاصة بالمرضى.

بدوره، شكر مدير الدائرة إيهاب أبو سمعان جهود وحدة تكنولوجيا المعلومات ممثلة بالمهندس أمين طبازة على دورها في اخراج هذا النظام الى النور، مؤكدا حرص ادارته على المضي قدما في حوسبة المستشفى كاملة، واصلا شكرا لمدير المستشفى الدكتور عبد الله الجمل على رعايته الكريمة لهذه الجهود.

ويذكر بأن عيادات الصحة النفسية الستة أكملت حوسبة ملفاتها ويجرى حاليا تقييم لتجربتها.