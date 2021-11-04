"مُديريات الداخلية" تُصدر 60 ألف معاملة خلال أكتوبر

غزة- الرأي

أصدرت مديريات الداخلية الخمس (غزة –الشمال – الوسطى-خانيونس – رفح) بوزارة الداخلية -الشق المدني- 60 ألف و52 معاملة للمواطنين خلال تقريرها الشهري، شملت إنجاز 11 ألف و603 معاملة مواليد ووفيات وسجل سكان في المحافظات.

وأوضحت إحصائية صادرة عن مديريات الداخلية أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت 26 ألف و658 معاملة هويات بدل فاقد وأولي وبطاقات تعريف، و"383"معاملة تصحيح الأحوال المدنية، فيما أتمت دائرة الجوازات 5ألاف و595 تمديد جوازات وملحقاتها، كما أنجزت دائرة الإقامات "282"معاملة تنوعت بين "بطاقة إقامة – إفادات".

وبيّن التقرير أن دائرة الشئون القانونية أتمت "540"معاملة و11ألف و822 معاملات تدقيق أحوال مدنية، فيما أنجزت دائرة الشؤون العامة بالمديرية "527" معاملة تخص الجمعيات وتفتيش كتبة عرائض، وإصدار ألف و464 شهادة حسن سير وسلوك، بينما أنهت دائرة الشئون الإدارية ألف و178 معاملة.