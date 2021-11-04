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"الجوازات" تُصدر 5 آلاف معاملة خلال أكتوبر

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:02

"الجوازات" تُصدر 5 آلاف معاملة خلال أكتوبر

غزة- الرأي

أصدرت الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية والأمن الوطني - الشق المدني 5 ألاف و595 معاملة رسمية، وذلك عبر مكاتبها المنتشرة بمديريات محافظات قطاع غزة الخمس "غزة -الشمال -الوسطى -خانيونس -رفح" خلال أكتوبر الماضي.

وأوضح تقرير صادر عن إدارة الجوازات إنجازها " 231" معاملة إضافة أبناء من إجمالي المعاملات التي سُلمت للمواطنين في قطاع غزة، بالإضافة إلى اتمام " 536" معاملة تمديد جواز لأول مرة، وكذلك " 54"معاملة تمديد لثاني مرة.

وأفاد أن الإدارة أتمت إجراء" 69" معاملة تظهير لبيانات جوازات السفر و"25" معاملة صورة طبق الأصل، في حين أجرت عمليات تغذية لنحو " 4680" معاملة.

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