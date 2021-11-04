تعليم الوسطى تناقش مسابقة تاج المعرفة (15)

الوسطى- الرأي

نظمت مديرية التربية والتعليم بالوسطى لقاءً لأمناء المكتبات المدرسية بالمديرية، وذلك لمناقشة مسابقة تاج المعرفة "15".

جاء ذلك بحضور أحمد أبو سويرح رئيس قسم التقنيات التربوية، وأ. أمال شاهين مشرفة المكتبات، وبمشاركة أمناء المكتبات المدرسية وذلك بقاعة الاجتماعات بمركز التدريب بالوسطى.



وفي بداية حث ابو سويرح أمناء المكتبات على تفعيل المكتبات المدرسية وإثرائها، ودور المكتبة المدرسية كأحد العناصر الهامة في العملية التعليمية، وتحدث عن أهمية اللقاءات التي تهدف لتبادل الخبرات والمعارف بين الأمناء.



وفي كلمتها أشادت شاهين بجهود ودور أمناء المكتبات في تفعيل المكتبة وتحويلها إلى جهة فاعلة ومعززة للمسيرة التعليمية والتثقيفية داخل المدرسة وخارجها، وتطرقت شاهين إلى بعض الأمور الفنية والإدارية المتعلقة بمسابقة تاج المعرفة "15"، وقدمت شرحاً عن المسابقة وما تشتمل عليه من عناصر، مؤكدة على ضرورة الاستعداد الجيد لها