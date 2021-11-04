تعليم خان يونس يواصل فعالياته وفاءً لشهداء مجزرة خان يونس

خان يونس- الرأي

واصلت مديرية التربية والتعليم في خان يونس، بالشراكة مع بلدية خان يونس والمؤسسات المجتمعية، فعاليات الوفاء لدماء شهداء مجزرة خان يونس، والتي يصادف اليوم مرور خمس وستين عاماً على ذكرى المذبحة التي نفذتها آلة الإجرام الصهيوني في الثالث من نوفمبر عام 1956.

وشارك في الوقفة أمام قلعة خان يونس: عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم، ود. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية، ووفد رفيع المستوى من البلدية ترأسه د. علاء الدين البطة رئيس بلدية خان يونس، ود. صلاح الناقة ممثل لجنة إحياء ذكرى المجزرة، وطلبة المدارس والفرق الكشفية، وممثلو عن مؤسسات المجتمع المحلي.



وأوضح الفرا أن المديرية نفذت اليوم العديد من الفعاليات وفاءً لدماء شهداء المجزرة، منوهاً إلى أن المديرية تعمل على غرس الثوابت الفلسطينية في نفوس الطلبة وربطهم بالقضية الفلسطينية والتأكيد على الوفاء للشهداء والتضامن مع الأسرى حتى نيل حريتهم، وعودة اللاجئين وتحرير المقدسات، وشكر الفرا كل من شارك في هذه الفعاليات وخص بالذكر بلدية خان يونس الشريك الدائم للمديرية.



وفي كلمته قال البطة: "نحن شعب لا ينسى شهداءه، حتى لو رحل الكبار فلن ينسى الصغار، نتوارث الذكرى جيل بعد جيل"، موضحاً أن هذه الذكرى تمثل الوقود الذي يشحن الهمة لتحرير الوطن والثأر لدماء الشهداء.



ومن ناحيته أشار الناقة إلى أن لجنة إحياء الذكرى ارتأت أن تكون الفعاليات متسلسلة ومترابطة ومتنوعة ويتشارك فيها شريحة واسعة من أبناء المجتمع من شخصيات وطلبة ومؤسسات مجتمعية تمثل الجميع، منوهاً إلى أن دماء الشهداء توحدنا فهذه الدماء هي التي تصنع أمجادنا.



هذا شملت الفعاليات مسير من البلدية وصولاً إلى قلعة برقوق في وسط المدنية، ثم افتتاح معرض الصور.