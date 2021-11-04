أوقاف الشمال تفتتح مسجد فهد بن زامل الشريف بالمحافظة

غزة- الرأي

افتتحت مديرية أوقاف الشمال مسجد فهد بن زامل الشريف بمنطقة الفاخورة شمال محافظة غزة، بحضور مدير المديرية د. مرسي سلمان وقيادات مجتمعية وشخصيات اعتبارية ولفيف من العلماء والدعاة وأهالي الحي، بتمويل جمعية الندوة العالمية للشباب الإسلامي (مكتب غزة)، وتنفيذ جمعية قوافل الخير.



وخلال خطبة الجمعة أكد سلمان على أن الأوقاف تولي ملف المساجد اهتماماً كبيراً، لما لها من دور ريادي في نشر رسالة الإسلام وتعزيز التآخي بين المسلمين، وتقديم العلم النافع على منابرها، منوهاً بأنها تعزز التكافل الاجتماعي، وتؤدي دوراً فاعلاً في تنشئة الفرد المسلم، وتعلّمه مبادئ رسالة الإسلام.



وأشاد سلمان بجهود القائمين على المسجد ودورهم في عملية البناء والاعمار، سائلاً المولي عز وجل أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم.

