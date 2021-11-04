وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال تفتتح مسجد فهد بن زامل الشريف بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تبدأ بتنظيف مصارف مياه الأمطار استعداداً للشتاء وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يواصل فعالياته وفاءً لشهداء مجزرة خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى تناقش مسابقة تاج المعرفة (15) وكالة الرأي الفلسطينية التعليم برفح تنفذ محاضرة بعنوان "حجابي حياتي" وكالة الرأي الفلسطينية التعليم شرق غزة تشارك في فعاليات "الالتزام بالزي المحتشم " وكالة الرأي الفلسطينية نيابة الاحتلال تنوي تفعيل الاعتقال الإداري بحق الأسير القواسمة وكالة الرأي الفلسطينية "الجوازات" تُصدر 5 آلاف معاملة خلال أكتوبر وكالة الرأي الفلسطينية "مُديريات الداخلية" تُصدر 60 ألف معاملة خلال أكتوبر وكالة الرأي الفلسطينية الصحة النفسية تشرع بحوسبة مستشفى الطب النفسي
أخبار » الأخبار الحكومية

التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون المشترك مع الجامعة الإسلامية

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:47

التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون المشترك مع الجامعة الإسلامية
التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون المشترك مع الجامعة الإسلامية

غزة- الرأي

بحث وفد من وزارة التربية والتعليم العالي آفاق التعاون المشترك مع الجامعة الإسلامية بغزة للارتقاء بواقع التعليم العالي ومناقشة بعض القضايا التعليمية.
وضم الوفد د. إبراهيم القدرة ، وأ. أحمد بركة .


حيث كان في استقبالهم رئيس الجامعة د. ناصر فرحات، ونائب الرئيس للشؤون الأكاديمية د. عليان الحولي، وعميد كلية العلوم د. بسام السقا، ومدير الشؤون الأكاديمية أ. خالد شويدح.


وقد أكد القدرة أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات لمؤسسات التعليم العالي بهدف الاطلاع على واقعها من النواحي الإدارية والأكاديمية والتعرف على سير العملية التعليمية والتحديات التي تواجهها، مشيداً بالجامعة الإسلامية وتطوراتها العلمية والأكاديمية.


من ناحيته أعرب فرحات عن مدى ارتياحه لهذه الزيارة التي تعكس اهتمام الوزارة بالمؤسسة واعتبرها مؤشراً ايجابياً في تعزيز وزيادة التعاون والتكاملية في العمل، كما تحدث بشكل موسع عن الجامعة وخططها.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تعزز تعاونها مع شركة جوال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟