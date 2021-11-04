التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون المشترك مع الجامعة الإسلامية

غزة- الرأي

بحث وفد من وزارة التربية والتعليم العالي آفاق التعاون المشترك مع الجامعة الإسلامية بغزة للارتقاء بواقع التعليم العالي ومناقشة بعض القضايا التعليمية.

وضم الوفد د. إبراهيم القدرة ، وأ. أحمد بركة .



حيث كان في استقبالهم رئيس الجامعة د. ناصر فرحات، ونائب الرئيس للشؤون الأكاديمية د. عليان الحولي، وعميد كلية العلوم د. بسام السقا، ومدير الشؤون الأكاديمية أ. خالد شويدح.



وقد أكد القدرة أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات لمؤسسات التعليم العالي بهدف الاطلاع على واقعها من النواحي الإدارية والأكاديمية والتعرف على سير العملية التعليمية والتحديات التي تواجهها، مشيداً بالجامعة الإسلامية وتطوراتها العلمية والأكاديمية.



من ناحيته أعرب فرحات عن مدى ارتياحه لهذه الزيارة التي تعكس اهتمام الوزارة بالمؤسسة واعتبرها مؤشراً ايجابياً في تعزيز وزيادة التعاون والتكاملية في العمل، كما تحدث بشكل موسع عن الجامعة وخططها.

