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رغم ضعف الإيرادات

معروف: إعفاء السلع الأساسية من الضرائب تهدف للتخفيف عن المواطنين

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:47

رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف
رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف

غزة - الرأي

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، إن قرارات إعفاء السلع الأساسية من الضرائب والجمارك التي اتخذتها لجنة متابعة العمل الحكومي تهدف للتخفيف عن المواطنين رغم ضعف الإيرادات.

وأضاف معروف خلال حديثه لفضائية الأقصى، اليوم الخميس، أن قرارات الإعفاء لم تتخذ من واقع سعة في إيرادات الجهات الحكومية، وإنما تهدف لدعم المواطن وتعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية لمواجهة موجة الغلاء العالمي وضمان استمرار توريد السلع للقطاع

وأوضح أن قطاع غزة يعتمد بنسبة 90% على الاستيراد عبر معبر كرم أبو سالم التجاري الذي تجبي من خلاله وزارة المالية في الضفة الغربية الضرائب والجمارك.

وعبر معروف عن أمله بقيام وزارة المالية في رام الله بإعفاء السلع الأساسية الواردة عبر كرم ابو سالم للتخفيف عن المواطن.

وطالب المواطنين بالابتعاد على تناقل شائعات لا أساس لها من الصحة بشأن ارتفاع أسعار بعض السلع، والمبادرة بالاتصال على أرقام طواقم حماية المستهلك حول رصد حالات تلاعب بالأسعار.

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