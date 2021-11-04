الصحة تبحث حوسبة مفاتيح الكوادر البشري في الوزارة

غزة- الرأي

عقدت لجنة الكادر البشري لقاًء لبحث آلية حوسبة مفاتيح الكوادر البشرية من مختلف الفئات والوظائف في بعض مرافق وزارة الصحة.

جاء ذلك بحضور مدير عام الشؤون الإدارية محمود حماد، وممثل عن المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة لدى منظمة الصحة العالمية د.خالد أبو سمعان، ومدير عام الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات م.علاء الشرفا وعدد من أعضاء اللجنة.



ورحب محمود حماد رئيس اللجنة بالأعضاء وشكرهم على جهودهم المتواصلة وعمل زيارات دورية لتحديد الاحتياج الحقيقي وفق مفاتيح الكوادر البشرية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الصحية داخل مرافق الوزارة.



وخلال اللقاء تم استعراض نموذج مفصل لدراسة واقع أحد وظائف الرعاية الأولية كنموذج لكيفية تحديد مفتاح الكادر البشري بوزارة الصحة وسيتم عمل زيارات لتحديد نماذج أخرى لتخصصات الصحية داخل مرافق وزارة الصحة، وخلصت الدراسة الى ضرورة استمرار اللقاءات لتحقيق أهداف اللجنة والعمل من قبل جهات الاختصاص على توفير الاحتياجات الفعلية من الموارد البشرية للقطاع الصحي من حيث الكم والنوع.



وحضر اللقاء كلا من د.خليل شقفة مدير عام التمريض، وأ. سائد أبو العطا مدير دائرة الشؤون الادارية في المستشفيات، وأ. محمد أبو سمعان مدير دائرة الشؤون الادارية والمالية في الرعاية الأولية.