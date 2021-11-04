الصحة: (254) متقدماً ومتقدمة يتنافسون لشغل وظيفة طبيب عام

غزة- الرأي

أجرى مدير عام الشؤون الادارية محمود حماد والوفد المرافق له، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل في لجان المقابلات الشخصية المنعقدة لوظيفة طبيب بشري عام.



وأشاد محمود حماد مدير عام الشؤون الادارية بالجهود المبذولة لجميع اللجان في إجراء المقابلات الشخصية لوظيفة طبيب بشري والتي تمنح جميع المتقدمين فرصاً متساوية في الحصول والمنافسة على الوظيفة الحكومية، معربا عن أمنياته بالتوفيق لكافة المتقدمين من الذكور والإناث.



يذكر أن عدد المتقدمين لشغل وظيفة طبيب بشري عام هذا العام بلغ 254 متقدما، حيث يبلغ المتقدمين للمقابلات 75 متقدم يوميا.