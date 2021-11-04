وكالة الرأي الفلسطينية التنمية تعزز تعاونها مع إذاعة "زمن " وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف وبلدية غزة يبحثان تنفيذ حملات توعوية لفصل الشتاء وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الوسطى تشرع بحملة زيارات لمؤسسات تجارية ورجال أعمال وكالة الرأي الفلسطينية صحة البيئة تنفذ جولات تفتيشية على محطات التحلية وآبار المياه وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام يوقع مذكرة تعاون مع العيادة القانونية للصحفيين وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات تبدأ بتمديد خطوط مياه وصرف صحي بمناطق متفرقة وكالة الرأي الفلسطينية عمل خانيونس وبيادر تستكملان اللقاءات التوعوية لأصحاب المشاريع الصغيرة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية والزراعة تنفذان دورة تدريبية بعنوان "نجمل أراضينا بالأخضر " وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تكرم الشاعرة قوَّش الفائزة بجائزة فلسطين الثقافية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: (254) متقدماً ومتقدمة يتنافسون لشغل وظيفة طبيب عام
أخبار » الأخبار الحكومية

خلال جولة تفقدية

الصحة: (254) متقدماً ومتقدمة يتنافسون لشغل وظيفة طبيب عام

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:10

الصحة: (254) متقدماً ومتقدمة يتنافسون لشغل وظيفة طبيب عام
الصحة: (254) متقدماً ومتقدمة يتنافسون لشغل وظيفة طبيب عام

غزة- الرأي

أجرى مدير عام الشؤون الادارية محمود حماد والوفد المرافق له، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل في لجان المقابلات الشخصية المنعقدة لوظيفة طبيب بشري عام.


وأشاد محمود حماد مدير عام الشؤون الادارية بالجهود المبذولة لجميع اللجان في إجراء المقابلات الشخصية لوظيفة طبيب بشري والتي تمنح جميع المتقدمين فرصاً متساوية في الحصول والمنافسة على الوظيفة الحكومية، معربا عن أمنياته بالتوفيق لكافة المتقدمين من الذكور والإناث.


يذكر أن عدد المتقدمين لشغل وظيفة طبيب بشري عام هذا العام بلغ 254 متقدما، حيث يبلغ المتقدمين للمقابلات 75 متقدم يوميا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تعزز تعاونها مع شركة جوال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟