"الشباب والثقافة" تكرم الشاعرة قوَّش الفائزة بجائزة فلسطين الثقافية

غزة- الرأي

كرمت الهيئة العامة للشباب والثقافة، اليوم الخميس، الشاعرة مريم قوَّش الفائزة بالمرتبة الأولى في مسابقة فلسطين الثقافية جائزة الشعر دورة معين بسيسو، والتي نظمتها مؤسسة فلسطين الدولية – عمان.



وجرت مراسم التكريم في مقر الهيئة بمدينة غزة، بحضور رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، وعدد من المدراء العامين.



من جانبه أوضح، محيسن أن الفوز بهذه الجائزة المرموقة يُعد امتدادًا للإنجازات الرفيعة التي يحققها المبدعون الفلسطينيين في المحافل والمسابقات العربية والدولية لتعزيز حضور فلسطين عربيًا ودوليًا، وهو تأكيد على عراقة الثقافة الفلسطينية وحضورها المميز رغم محاولات الاحتلال لطمسها ومحاربتها بمختلف الوسائل الممكنة.



من جهتها عبرت قوَّش عن سعادتها بهذا التكريم، مشيرة إلى أنها شاركت في المسابقة من خلال ديوانها الشعري "رسائل إلى البرتقالي".



يذكر أن المسابقة تتكون من ست فئات وهي الشعر والقصة والنقد الاستشراقي والفن التشكيلي وفن الكاريكاتير والتصوير الفوتوغرافي، ويتم تسمية كل فئة باسم أحد المبدعين الفلسطينيين الكبار تأكيدًا على ما دعوا له في أعمالهم الإبداعية.