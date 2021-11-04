التنمية والزراعة تنفذان دورة تدريبية بعنوان "نجمل أراضينا بالأخضر "

غزة- الرأي

نفذ مركز تمكين المرأة والمجتمع التابع لوزارة التنمية الاجتماعية ممثلا في وحدة المكتبة والطفل المبدع بالتعاون مع وزارة الزراعة بالوسطى دورة تدريبية بعنوان "نجمل أراضينا بالأخضر وذلك بهدف تدريب الطلاب حول الطرق السليمة و الصحيحة لإنجاح حماية الزراعة بالإضافة إلى تزويدهم بمهارات نظرية حول كيفية الاعتناء بالمزروعات .



من جانبها أوضحت أ.نعيمة سويدان مدير المركز أن محاورة الدورة تتركز في الزراعة الحضرية والبيئات المستخدمة في الزراعة الحضرية والادوات المستخدمه في الزراعة الحضرية وأهمية الزراعة الحضرية والعناصر التي يحتاجها النبات