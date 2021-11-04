وكالة الرأي الفلسطينية التنمية تعزز تعاونها مع إذاعة "زمن " وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف وبلدية غزة يبحثان تنفيذ حملات توعوية لفصل الشتاء وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الوسطى تشرع بحملة زيارات لمؤسسات تجارية ورجال أعمال وكالة الرأي الفلسطينية صحة البيئة تنفذ جولات تفتيشية على محطات التحلية وآبار المياه وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام يوقع مذكرة تعاون مع العيادة القانونية للصحفيين وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات تبدأ بتمديد خطوط مياه وصرف صحي بمناطق متفرقة وكالة الرأي الفلسطينية عمل خانيونس وبيادر تستكملان اللقاءات التوعوية لأصحاب المشاريع الصغيرة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية والزراعة تنفذان دورة تدريبية بعنوان "نجمل أراضينا بالأخضر " وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تكرم الشاعرة قوَّش الفائزة بجائزة فلسطين الثقافية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: (254) متقدماً ومتقدمة يتنافسون لشغل وظيفة طبيب عام
أخبار » الأخبار الحكومية

التنمية والزراعة تنفذان دورة تدريبية بعنوان "نجمل أراضينا بالأخضر "

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:39

التنمية والزراعة تنفذان دورة تدريبية بعنوان "نجمل أراضينا بالأخضر "
التنمية والزراعة تنفذان دورة تدريبية بعنوان

غزة- الرأي

نفذ مركز تمكين المرأة والمجتمع التابع لوزارة التنمية الاجتماعية ممثلا في وحدة المكتبة والطفل المبدع بالتعاون مع وزارة الزراعة بالوسطى دورة تدريبية بعنوان "نجمل أراضينا بالأخضر وذلك بهدف تدريب الطلاب حول الطرق السليمة و الصحيحة لإنجاح حماية الزراعة بالإضافة إلى تزويدهم بمهارات نظرية حول كيفية الاعتناء بالمزروعات .


من جانبها أوضحت أ.نعيمة سويدان مدير المركز أن محاورة الدورة تتركز في الزراعة الحضرية والبيئات المستخدمة في الزراعة الحضرية والادوات المستخدمه في الزراعة الحضرية وأهمية الزراعة الحضرية والعناصر التي يحتاجها النبات

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تعزز تعاونها مع شركة جوال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟