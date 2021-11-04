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بلدية النصيرات تبدأ بتمديد خطوط مياه وصرف صحي بمناطق متفرقة

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:44

بلدية النصيرات تبدأ بتمديد خطوط مياه وصرف صحي بمناطق متفرقة
بلدية النصيرات تبدأ بتمديد خطوط مياه وصرف صحي بمناطق متفرقة

الوسطى- الرأي

بدأت بلدية النصيرات وسط قطاع غزة بتنفيذ مشروع تمديد خطوط صرف صحي وخطوط مياه للتوزيع في الشبكات وأخرى ناقلة بمناطق متفرقة، بتمويل من مركز العمل التنموي معا، بقيمة 193 ألف دولار.


وأوضح رئيس قسم المياه والصرف الصحي م. نعيم قوش أن المشروع الذي سيستمر تنفيذه لمدة شهرين، يتضمن تنفيذ وتمديد خطوط صرف صحي بمناطقة متفرقة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال صيانة لعدد من مضخات الصرف الصحي المتوقفة عن العمل.


وذكر أن المناطق التي سيشملها مشروع تمديد خطوط مياه ضمن هذا المشروع، على النحو التالي (شارع يوسف فرحات، شارع ابو بكر الصديق ابتداءً من مفترق أبو صرار وصولا إلى مدخل الحساينة غربا، شارع الأمل الفاصل بين النصيرات والزوايدة ابتداءً من شارع صلاح الدين وصولا إلى مدخل أبراج عين جالوت، وشوارع فرعية في منطقة أرض عجور).


من جانبه، بيّن م. نشأت العصار من دائرة المشاريع في بلدية النصيرات أن المناطق التي سيشملها مشروع تمديد خطوط الصرف الصحي، على النحو التالي (بجوار المقبرة الجنوبية، أرض فياض بمنطقة مخيم 1، ومنطقة السعافين).
 

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