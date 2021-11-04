الإعلام يوقع مذكرة تعاون مع العيادة القانونية للصحفيين

غزة- الرأي

وقع المكتب الإعلام الحكومي والعيادة القانونية للصحفيين ووسائل الإعلام والنشر مــذكــرة تــعــاون مشتركة في مقر وازرة الإعلام بمدينة غزة.



ووقع المذكرة عن المكتب الإعلامي الحكومي رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، وعن العيادة القانونية للصحفيين ووسائل الإعلام والنشر الأستاذ كمال حجازي.



و أكد معروف أن الإعلام الحكومي من مهامه تنظيم العمل الإعلامي عبر الأطر القانونية حسب القانون والصلاحيات لضبط وتطوير قطاع الصحافة والإعلام في فلسطين.



وأوضح أن العيادة القانونية للصحفيين ووسائل الإعلام والنشر لديها ملف الإدارة العامة للمطبوعات وشئون وسائل الاعلام وتشمل الدائرة القانونية والمختصة لاستقبال شكاوى العاملين في قطاع الصحافة والإعلام بموجب لوائح وأنظمة وتعليمات وزارية سابقة.



وأشار إلى أن لديه دائرة مختصة بالتدريب، وحيث أن العيادة القانونية للصحفيين هي عبارة عن عيادة قانونية تتبع لمركز ميزان القسط للثقافة والتدريب ومتخصصة في الجوانب القانونية التي تنظم الصحافة والإعلام والنشر، وتضم مجموعة من المحامين والمستشارين القانونيين والإعلاميين، ولديهم الخبرة الكافية في العمل الصحفي والإعلامي والتشريعات الخاصة بقطاع الصحافة والإعلام، وتقدم استشارات قانونية وبرامج تدريبية مجانية، فقد الطرفين والتعاون وتبادل الخبرات القانونية والبرامج التدريبية المجانية التي يقدمها، وتوظيفها لخدمة الصالح العام.



و تضمنت المذكرة أن الإرادة المشتركة للطرفين في التعاون من أجل دعم وتعزيز قطاع الصحافة والإعلام في فلسطين على أسس قانونية، والاستفادة من الخبرات والاستشارات القانونية للطرف الثاني للمساهمة في حل المشاكل التي ترد لدائرة الشكاوى في وزارة الاعلام – المكتب الإعلامي الحكومي والاستعانة به كعضواً استشارياً، وطرفاً محايداً في لجنة الشكاوى التابعة له.



وتطرقت المذكرة أن البرامج التدريبية التي ستقدمها العيادة القانونية، بالتعاون مع الإعلام الحكومي مجانية ومتخصصة في القوانين والتشريعات الإعلامية، وموجهه لجموع الصحافيين الفلسطينيين والمهتمين بالعمل الإعلامي.



وشملت المذكرة العمل على تطوير لجنة الشكاوى، وتعزيز الثقافة والبيئة القانونية بين أوساط الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، والعمل على تطوير مهارات أعضاء العيادة القانونية في مجالات الصحافة والإعلام خلال فترة العمل بالمذكرة.