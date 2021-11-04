صحة البيئة تنفذ جولات تفتيشية على محطات التحلية وآبار المياه

غزة- الرأي

نفذت دائرة صحة البيئة بالإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة، عدة جولات تفتيشية مكثفة على محطات تحلية وآبار المياه وفحص صهاريج نقل المياه، وذلك حفاظا على صحة المواطنين.

حيث قام رئيس قسم صحة بيئة خانيونس أ.عدنان ابو ندى، وطاقم التفتيش البيئي أ.نسرين كلاب، وأ. وسام قشطة بعمل الفحوصات الميدانية للتأكد من موائمتها للمواصفات الصحية.

وفي ذات السياق، نظم طاقم التفتيش البيئي في محافظة الشمال جولة على محطات تحلية مياه الشرب، حيث تم اخذ عينات للفحص البيولوجي وارسالها لمختبر الصحة العامة، كما

تم إجراء فحوصات ميدانية لفحص نسبة الكلور بعد التحلية والحموض