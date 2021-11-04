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للتعريف بمشروع صندوق الوقف

أوقاف الوسطى تشرع بحملة زيارات لمؤسسات تجارية ورجال أعمال

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:01

أوقاف الوسطى تشرع بحملة زيارات لمؤسسات تجارية ورجال أعمال
أوقاف الوسطى تشرع بحملة زيارات لمؤسسات تجارية ورجال أعمال

الوسطى- الرأي

شرعت مديرية أوقاف المحافظة الوسطى بتنفيذ سلسة زيارات لمؤسسات تجارية ورجال أعمال في المحافظة، وذلك في إطار التعريف بمشروع صندوق الوقف النقدي والخيري الذي أطلقته الوزارة مؤخراً.


وأوضح مدير أوقاف الوسطى أ. سمير مسلم, أن الأوقاف تسعى من خلال هذا المشروع خدمة فئات مختلفة من خلال مساعدة الأسر المتعففة, والارتقاء بحلقات تحفيظ القرآن الكريم, وفتح آفاق جديدة للعمل الخيري, داعياً المواطنين, بالتبرع لإحياء الصندوق, لنيل الأجر والمثوبة.


من جهتهم أشاد ممثلو المؤسسات التجارية ورجال الأعمال, بهذه الفكرة, التي تسعي وزارة الأوقاف من خلالها إلى تقديم الخير والمساعدات لمستحقيها, منوهين بأنهم سيكونوا جزءاً في انجاح فكرة هذا الصندوق, لخدمة أبناء شعبنا في ظل الظروف الصعبة.
 

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