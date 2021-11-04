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أوقاف وبلدية غزة يبحثان تنفيذ حملات توعوية لفصل الشتاء

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:10

أوقاف وبلدية غزة يبحثان تنفيذ حملات توعوية لفصل الشتاء(1)
أوقاف وبلدية غزة يبحثان تنفيذ حملات توعوية لفصل الشتاء(1)

غزة- الرأي

بحثت مديرية أوقاف غزة مع بلدية غزة، سبل وآليات تنفيذ حملات توعوية استعداداً لاستقبال فصل الشتاء، خاصة بعد العدوان الصهيوني علي غزة هذا العام، وما خلفه من أضرار طالت البنية التحتية والعديد من المرافق الحيوية في المحافظة بحضور مدير المديرية د. محمد سالم ورئيس قسم الاعلام في البلدية  حسني مهنا.

وأوضح سالم أهمية المشاركة المجتمعية والتعاون بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وتوضيح الإرشادات الخاصة بموسم الشتاء والمنخفضات الجوية، والتي تتسبب في ضرر لبعض المنازل، واغلاق الشوارع والطرقات بفعل تراكم مياه الأمطار فيها، مما يسبب أزمة لابد من علاجها.

مشيداً بجهود بلدية غزة المبذولة لخدمة الوطن والمواطن، وتقديمها للمبادرات من أجل الحفاظ على نظافة المحافظة، وحماية المواطنين من أي خطر.

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