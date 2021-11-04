دائرة المشاتل بالزراعة تطلق مبادرة "بيئتي بيتي لتشجير مرافق المدارس"

غزة- الرأي

أطلقت دائرة المشاتل ومديريات الزراعة بمحافظات غزة بالشراكة مع صندوق التشغيل، مبادرة لتشجير مرافق المدراس وزيادة الوعي البيئي للطلبة .



وجرى انطلاق المشروع بحضور مدير دائرة المشاتل بوزارة الزراعة م. شاهر الريفي، ومنسق وحدة المشاريع م. أحمد أبو القمصان، ومهندسي مديرية زراعة غزة ومدراء نخبة من المدارس .



بدوره، أكد الريفي أن المبادرة تسير بشكل متوازي في جميع المحافظات،وباشراف ومتابعة مهندسي مديريات الزراعة .



وفي السياق ذاته أعلن الريفي أن وزارته وزعت خلال الأيام الماضية آلاف الاشتال على البلديات والمؤسسات الحكومية والاهلية،و المؤسسات التعليمية ، ولفت إلى أن الأشتال التي يتم توزيعها تتنوع مابين حرجية وزينة ومثمرة.