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دائرة المشاتل بالزراعة تطلق مبادرة "بيئتي بيتي لتشجير مرافق المدارس"

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:22

دائرة المشاتل بالزراعة تطلق مبادرة "بيئتي بيتي لتشجير مرافق المدارس"
دائرة المشاتل بالزراعة تطلق مبادرة

غزة- الرأي

أطلقت دائرة المشاتل ومديريات الزراعة بمحافظات غزة بالشراكة مع صندوق التشغيل، مبادرة لتشجير مرافق المدراس وزيادة الوعي البيئي للطلبة .


وجرى انطلاق المشروع بحضور مدير دائرة المشاتل بوزارة الزراعة م. شاهر الريفي، ومنسق وحدة المشاريع م. أحمد أبو القمصان، ومهندسي مديرية زراعة غزة ومدراء نخبة من المدارس .


بدوره، أكد الريفي أن المبادرة تسير بشكل متوازي في جميع المحافظات،وباشراف ومتابعة مهندسي مديريات الزراعة .


وفي السياق ذاته أعلن الريفي أن وزارته وزعت خلال الأيام الماضية آلاف الاشتال على البلديات والمؤسسات الحكومية والاهلية،و المؤسسات التعليمية ، ولفت إلى أن الأشتال التي يتم توزيعها تتنوع مابين حرجية وزينة ومثمرة.

دائرة المشاتل بالزراعة تطلق مبادرة دائرة المشاتل بالزراعة تطلق مبادرة
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