الزراعة توزع أعلافاً على مربي الثروة الحيوانية

غزة- الرأي

وزعت وزارة الزراعة الفلسطينية، أعلافاً على نحو (5000 مزارع) من مربي الثروة الحيوانية في قطاع غزة، حيث تُقدر قيمة المشروع (مليون ونصف المليون دولار)، وذلك بدعم وتمويل من منظمة الأغذية والزراعة" الفاو".



وبدأت الوزارة بعملية التوزيع في كافة محافظات القطاع، وذلك عبر مراكز توزيع حددتها مع الفاو، مشيرة إلى أن المستفيدين هم من مربي الدجاج اللاحم والبياض والأغنام والأبقار.



وكانت وزارة الزراعة دعمت العام الماضي نحو(1150 مزارع) من مربي الدجاج اللاحم بالأعلاف، حيث بلغت قيمة المشروع (400 ألف دولار) بدعم مباشر من لجنة متابعة العمل الحكومي.



ويأتي ذلك للتحفيف عن كاهل مزارعي الثروة الحيوانية تكاليف التربية، وخاصة في ظل غلاء أسعار الأعلاف الواردة إلى قطاع غزة.

