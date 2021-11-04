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في إدارة الجودة الشاملة لموظفي الصحة

التنمية البشرية بالصحة تناقش تنفيذ دبلوم مهني مع الجامعة الإسلامية

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:32

التنمية البشرية بالصحة تناقش تنفيذ دبلوم مهني مع الجامعة الإسلامية
التنمية البشرية بالصحة تناقش تنفيذ دبلوم مهني مع الجامعة الإسلامية

غزة- الرأي

ناقش مدير دائرة متابعة التدريب ا. رأفت محيسن خلال لقائه بمدير معهد التنمية المجتمعية بالجامعة الإسلامية د. حازم شحادة، ومنسق الجامعة الإسلامية م. جبر مقبل، تنفيذ بعض البرامج التدريبية، وتحديداً مقترح تنفيذ دبلوم مهني في إدارة الجودة الشاملة لموظفي وزارة الصحة وفقا لاحتياج الوزارة لمثل هذه البرامج النوعية.

جاء ذلك بحضور ممثلين عن وحدة التخطيط كل من أ. كمال موسى، د. شحادة العجرمي، ومدير دائرة البورد في تنمية القوى البشرية. د. أسامة أبو معمر. 
وأوضح أ.محيسن أنه سيتم إعداد مذكرة تفاهم بالخصوص تشمل تفاصيل مدة البرنامج والمساقات الدراسية للبرنامج. 

ولفت الى أن الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية ممثلة عن وزارة الصحة كانت قد نفذت العديد من الدبلومات الصحية والمهنية بالشراكة مع الجامعة الإسلامية أبرزها دبلوم العناية المركزة ودبلوم طب الطوارئ، دبلوم طب الأسرة، إضافة إلى برامج تدريبية قصيرة المدى في تخصصات مختلفة والتي ساهمت في ارتقاء الكوادر العاملة بالوزارة وذلك ضمن استراتيجية الوزارة.

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