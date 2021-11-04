وزارة العمل تبحث التعاون المشترك مع الجامعة الإسلامية

غزة- الرأي

نظمت وحدة المشاريع والتعاون الدولي في وزارة العمل، زيارة إلى الجامعة الإسلامية في مدينة غزة.



وضم وفد الوزارة رئيس الوحدة أ. أيمن أبو كريم، وطاقم الوحدة، حيث كان في استقبالهم نائب عميد الشؤون الخارجية و التخطيط د. هشام ماضي، ورئيس المنح الطلابية م. علاء الدين الهشيم، ومدير دائرة شؤون الخريجين أ. محمد الكرد.



وأوضح أبو كريم أن الزيارة ضمن مساعي الوزارة لتعزيز شبكة علاقاتها المحلية والدولية، بما يساهم في خدمة المجتمع المحلي.



وهدفت الزيارة إلى توطيد العلاقات مع المؤسسات الأكاديمية التي تعزز تبادل الخبرات و المعرفة، بالإضافة إلى التعريف بتدخلات وتوجهات وزارة العمل.

