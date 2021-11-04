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بالتعاون مع أكاديمية مفاز

الأوقاف تناقش إطلاق برنامج دبلوم لإعداد مشرفي الأنشطة التربوية

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:37

الأوقاف تناقش إطلاق برنامج دبلوم لإعداد مشرفي الأنشطة التربوية
الأوقاف تناقش إطلاق برنامج دبلوم لإعداد مشرفي الأنشطة التربوية

غزة- الرأي

بحثت الإدارة العامة للقرآن الكريم بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بالتعاون مع أكاديمية مفاز آليات تدريب الكوادر العامة في مجال تعليم القرآن الكريم، ضمن برنامج دبلوم لإعداد مشرفي الأنشطة التربوية.


وشارك في اللقاء عبر برنامج الـ zoom كل من مدير عام الإدارة العامة للقرآن الكريم بالوزارة أ. عادل صوالحة, و مدير التحفيظ أ. حمد النجار, ومدير أكاديمية مفاز أ. فهد الهويدي.


بدوره رحب صوالحة بمستوى التعاون مع أكاديمية مفاز, مثمناً جهودها الكبيرة في مجال الادارة والتطوير والتخطيط, منوهاً الى أن إدارته تسعى من خلال هذا البرنامج الى إكساب المشرفين مهارات تصميم البرامج والأنشطة التربوية والتخطيط لها بفاعلية وتنفيذها بكفاءة عالية لتحقيق الأثر في تربية النشء مما يسهم في الارتقاء بعملهم في الحلقات القرآنية.


وأشار الى أنه تم الاتفاق مع الاكاديمية على تدريب الكوادر العاملة في مجال تعليم القرآن الكريم، لافتاً الى أن المرحلة الأولى تستهدف تدريب (55) مشرفاً ومشرفة ضمن برنامج دبلوم إعداد مشرف الأنشطة التربوية, والذي من المقرر أن ينطلق في 20/11/2021م.
 

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