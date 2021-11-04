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الزراعة تطلع الصليب الأحمر على مشروع حصر الحيازات الزراعية

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 02:03

الزراعة تطلع الصليب الأحمر على مشروع حصر الحيازات الزراعية
الزراعة تطلع الصليب الأحمر على مشروع حصر الحيازات الزراعية

الوسطى- الرأي

تفقد وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مشروع استكمال "حصر الحيازات الزراعية"، والذي تنفذه وزارة الزراعة بتمويل من الصليب.


واطلع الوفد على سير العمل في مديريتي الزراعة في المحافظة الوسطى ومحافظة الشمال، علماً بأنه يقوم على تنفيذ المشروع نحو خمسون باحثاً ومتخصصاً GIS في محافظات القطاع.


ويأتي المشروع في إطار سعي الزراعة لتوثيق كافة المعلومات المتعلقة بالقطاع الزراعي وذلك لدورها الكبير في رسم السياسات العامة للوزارة، وأيضاً لتوجيه الجهات الدولية والمحلية للمشاريع التي يحتاجها القطاع الزراعي.


و رافق الوفد من الوزارة م. منصور أبو كويك مدير المشروع.

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