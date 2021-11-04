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لجنة المساءلة المجتمعية ببلدية رفح تناقش تطوير مرافق تخدم المرأة

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 02:06

لجنة المساءلة المجتمعية ببلدية رفح تناقش تطوير مرافق تخدم المرأة
لجنة المساءلة المجتمعية ببلدية رفح تناقش تطوير مرافق تخدم المرأة

رفح- الرأي

في إطار سعي بلدية رفح المستمر لتطوير المدينة، شاركت لجنة المساءلة المجتمعية في بلدية رفح في جلسة مساءلة مشتركة مع جمعية وفاق لحماية المرأة والطفل حول تأهيل وتطوير المساحات الآمنة للنساء.


اللقاء جاء بحضور عضو لجنة المساءلة أ. عبد القادر ضهير، ومساعد مدير عام البلدية للشؤون الفنية م. سهيل موسى ومنسق لجنة المساءلة المجتمعية م. أحمد النحال، ووفد بلديتي الشوكة وبلدية النصر.


وأكد م. موسى اهتمام بلديات محافظة رفح الثلاث بالحفاظ على المساحات الخضراء وسعيهم الحثيث لتطويرها، وإنشاء متنزهات جديدة تخدم المرأة والطفل، مضيفًا أن مسؤولية توفير مساحات آمنه للنساء تقع على عاتق الجهات والمؤسسات الخيرية الذي تهتم بالنساء والمرأة بجانب البلديات، وأشار إلى ضرورة توحيد الجهود بين المؤسسات للاستفادة من التمويل الخارجي وبناء مدينة متطورة ذات مرافق تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع، داعيًا إلى توعية المجتمع في المدينة بأهمية المساحات الخضراء، وضرورة المحافظة على الأشجار والحدائق العامة في المدينة.


ودار النقاش بين البلديات الثلاث ولجنة المساءلة حول السبل الأفضل لتوفير مساحات آمنه للمرأة والطفل، وأكد الحضور إلى أن البلديات تولي أهمية كبيرة للقطاع النسوي من خلال التعاون مع كافة المؤسسات، والعمل على تقديم الاحتياجات اللازمة وتطوير المرافق الموجودة وإنشاء مرافق جديدة تخدم نساء المدينة.

252014101_2881642388711147_2093542779934642512_n لجنة المساءلة المجتمعية ببلدية رفح تناقش تطوير مرافق تخدم المرأة
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