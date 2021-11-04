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ديوان الموظفين يعقد لقاءً تحضيرياً لأعضاء لجان القطاع الهندسي

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 02:12

ديوان الموظفين يعقد لقاءً تحضيرياً لأعضاء لجان القطاع الهندسي
ديوان الموظفين يعقد لقاءً تحضيرياً لأعضاء لجان القطاع الهندسي

غزة- الرأي

عقد ديوان الموظفين العام بغزة، اللقاء السابع من اللقاءات التحضيرية لأعمال لجان المقابلات الإشرافية.

واستهدف اللقاء السابع، وظائف القطاع الهندسي بشقيه المدني والمعماري، بحضور العديد من المدراء العامون والمدراء من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، الذين يشكلون لجان المقابلات الشفوية للوظائف الإشرافية في هذا القطاع.

ومن المقرر أن يشمل القطاع الهندسي (17) وظيفة إشرافية، تتبع أربعة وزارات ومؤسسات حكومية هي الحكم المحلي وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية وهيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية إلى جانب وزارة الأشغال العامة والاسكان ووزارة السياحة والآثار.

افتتحت أ. فدوان أبو شريعة مدير عام الإدارة العامة للتعيينات التابعة لديوان الموظفين العام، اللقاء التحضيري بكلمة رحبت فيها بالحضور من مختلف الوزارات والمؤسسات العاملة.

وأكدت أبو شريعة حرص ديوان الموظفين العام على الاستفادة من كافة الخبرات والطاقات العاملة في الوزارات الحكومية، من أجل المساهمة في عقد مقابلات وظيفية أكثر تخصصاً وعمقاً وشفافية.

وعرضت أبو شريعة أمام الحضور المحددات التي يحرص من خلالها ديوان الموظفين العام على عقد المقابلات الشخصية للوظائف الإشرافية، بما يضمن منح كافة المتقدمين فرصاً متساوية في الفوز بالوظائف المتاحة.

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