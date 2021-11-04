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الحكم المحلي تحيي ذكرى مذبحة خان يونس 56م

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 02:14

الحكم المحلي تحيي ذكرى مذبحة خان يونس 56م
الحكم المحلي تحيي ذكرى مذبحة خان يونس 56م

غزة- الرأي

نظمت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة أمسية شعرية إحياءً لذكرى مذبحة خان يونس عام 1956م، وذلك ضمن المنتدى الأدبي "نبع الإبداع"، وذلك في إطار برنامج الفعاليات الجاري تنفيذها احياءً للمذبحة التي راح ضحيتها المئات من الشهداء من أبناء المحافظة والجيش المصري.


وشارك في الأمسية رئيس البلدية د. علاء الدين البطة، ورئيس المنتدى الشاعر نضال بربخ، والشاعر عبد الكريم العسولي، والمتألق أحمد أبو طه، بالإضافة إلى مجموعة من الشعراء والأدباء والمثقفين والنخب المجتمعية من أبناء المحافظة.


وفي كلمته رحب م. البطة بكافة الحضور على تلبيتهم الدعوة لتعزيز المشهد الثقافي والأدبي في المحافظة، مستذكرًا أهوال المذبحة التي اقترفها الاحتلال بحق أبناء خان يونس من الرجال والأطفال وكبار السن وذلك خلال العدوان الثلاثي على مصر الشقيقة، مشددًا على ضرورة تقديم مرتكبي المجازر الإسرائيلية إلى المحاكمة الدولية.


وتخلل الأمسية إلقاء مجموعة من القصائد الشعرية التي تمجد نضال شعبنا وتضحيات الشهداء الأبرار وتحث على الوحدة الوطنية والتلاحم المجتمعي.

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