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أوقاف رفح تُكرم المشاركين في دورة الخطابة الدعوية

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 02:22

أوقاف رفح تُكرم المشاركين في دورة الخطابة الدعوية
أوقاف رفح تُكرم المشاركين في دورة الخطابة الدعوية

رفح- الرأي

كرمت مديرية أوقاف رفح بالتعاون مع اللجنة الدعوية بالمحافظة، المشاركين في دورة الخطابة التي عُقدت خلال شهر أغسطس الماضي، بحضور مدير أوقاف رفح م. طارق أبو يونس، ورئيس قسم الدعوة والإرشاد، د. فايز الزاملي ومسؤول الدائرة الدعوية د. سليمان أبو ستة.


وأكد أبو يونس، على أهمية الدورة في الارتقاء بمستوى الخطباء وتطوير قدراتهم، وتعزيز دورهم المجتمعي والدعوي، في نشر الفضائل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منوهاً بأن التأثير والاقناع لدى الخطيب يجب أن يتناسب مع سلوكه ولباقة حديثه وحُسن معاملته.


بدوره أوضح أبو ستة، أن هذا التعاون جاء للارتقاء بأداء الخطباء، وتوجيه الناس وارشاهم نحو المنهج السليم، الذي يساهم في بناء مجتمع متماسك، معرباً عن سعادته بالتعاون مع وزارة الأوقاف والتي يقع علي عاتقها غرس الثقافة الدعوية والدينية في أذهان المسلمين.

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